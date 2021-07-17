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Фото: Генадзь Вінярскі / facebook.com

«Справа Кнігазбора і іншых кнігароў закрытая. Тэхніку вярнулі, кнігі не, бо вынікаў экспертызы ў іх няма», — написал Геннадий Винярский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Дело книгоиздателей» закрыто. Но 560 экземпляров книги «Рэвалюцыя» пока не вернули Напомним, издатель Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь были задержаны 13 января.

По словам главы издательства, изъяты 560 экземпляров книги «Рэвалюцыя»и 150 комплектов наклеек «Нагода да карагода».Винярский пишет, что завершения экспертизы ожидали еще месяц назад, но она затянулась из-за болезни одного из экспертов. Счета издательства, по его словам, разблокировали еще месяц назад.Напомним, издатель Геннадий Винярский и дизайнербыли задержаны 13 января. Вечером того же дня их отпустили, счета издательства заблокировали.15 января сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в другое издательство — «Янушкевич». Директора издательствавызывали на допрос.Что конкретно вменяли издателям — неизвестно, у них взяли подписку о неразглашении.