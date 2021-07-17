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«Дело книгоиздателей» закрыто. Но 560 экземпляров книги «Рэвалюцыя» пока не вернули
Источник материала: UDF
Фото: Генадзь Вінярскі / facebook.com
«Справа Кнігазбора і іншых кнігароў закрытая. Тэхніку вярнулі, кнігі не, бо вынікаў экспертызы ў іх няма», — написал Геннадий Винярский.
По словам главы издательства, изъяты 560 экземпляров книги «Рэвалюцыя» Виктора Мартиновича и 150 комплектов наклеек «Нагода да карагода».
Винярский пишет, что завершения экспертизы ожидали еще месяц назад, но она затянулась из-за болезни одного из экспертов. Счета издательства, по его словам, разблокировали еще месяц назад.
Напомним, издатель Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь были задержаны 13 января. Вечером того же дня их отпустили, счета издательства заблокировали.
15 января сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в другое издательство — «Янушкевич». Директора издательства Андрея Янушкевича вызывали на допрос.
Что конкретно вменяли издателям — неизвестно, у них взяли подписку о неразглашении.
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Напомним, издатель Геннадий Винярский и дизайнер Анатолий Лазарь были задержаны 13 января.
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