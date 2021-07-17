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Новые правила для прибывающих в Беларусь начали действовать 17 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля начали действовать новые правила для прибывающих в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совет Министров расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу в период пандемии COVID-19. Также уменьшен срок самоизоляции с 10 до 7 дней. Иностранцам разрешено без визы находиться в Беларуси 5 дней, если цель визита – вакцинация.
От обязательного карантина освобождены имеющие сертификат об иммунизации и предоставляющие результаты ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19».
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Новости Беларуси. 17 июля начали действовать новые правила для прибывающих в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совет Министров расширил...
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