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Новые правила для прибывающих в Беларусь начали действовать 17 июля

17.07.2021 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля начали действовать новые правила для прибывающих в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Министров расширил перечень лиц, которые могут пересекать границу в период пандемии COVID-19. Также уменьшен срок самоизоляции с 10 до 7 дней. Иностранцам разрешено без визы находиться в Беларуси 5 дней, если цель визита – вакцинация.

Новые правила для прибывающих в Беларусь начали действовать 17 июля

От обязательного карантина освобождены имеющие сертификат об иммунизации и предоставляющие результаты ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19».

 
 
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Новости Беларуси. 17 июля начали действовать новые правила для прибывающих в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совет Министров расширил...
 
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