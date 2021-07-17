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Трехлетний ребенок выпил растворитель в Ивьевском районе
Источник материала: Навiны
В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель, сообщает СК.
Предварительно установлено, что 16 июля мальчик был в гостях у бабушки и вечером играл во дворе, где его отец ремонтировал машину. Там ребенок выпил растворитель, который был в бутылке из-под воды. Обнаружив это, отец малыша вызвал медиков.
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В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель, сообщает СК.
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