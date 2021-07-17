Трехлетний ребенок выпил растворитель в Ивьевском районе

В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель, сообщает СК.





Предварительно установлено, что 16 июля мальчик был в гостях у бабушки и вечером играл во дворе, где его отец ремонтировал машину. Там ребенок выпил растворитель, который был в бутылке из-под воды. Обнаружив это, отец малыша вызвал медиков.