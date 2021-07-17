|
За сутки в Беларуси утонули два человека
Источник материала: Навiны
В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
Вечером 16 июля спасателям поступила информация о мужчине 1996 года рождения, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. Работники МЧС извлекли из воды его тело.
В этот же день в реке Сож по улице Денисенко в Гомеле утонул гражданин 1988 года рождения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)