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За сутки в Беларуси утонули два человека

17.07.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

За сутки в Беларуси утонули два человека

Вечером 16 июля спасателям поступила информация о мужчине 1996 года рождения, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. Работники МЧС извлекли из воды его тело.

В этот же день в реке Сож по улице Денисенко в Гомеле утонул гражданин 1988 года рождения.

 
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В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
 
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