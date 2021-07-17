За сутки в Беларуси утонули два человека

В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.





Вечером 16 июля спасателям поступила информация о мужчине 1996 года рождения, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. Работники МЧС извлекли из воды его тело.

В этот же день в реке Сож по улице Денисенко в Гомеле утонул гражданин 1988 года рождения.