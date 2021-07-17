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Зачем Беларуси казахстанская нефть?

17.07.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соглашение с оговорками.

Зачем Беларуси казахстанская нефть?
В конце июня Беларусь и Казахстан подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов..  Проект этого соглашения  стороны согласовали  еще в октябре 2019 года, – то есть задолго до сегодняшних санкционных проблем в нефтянке, с которыми белорусские власти столкнулись в этом году. В результате Беларусь, скорее всего, получила возможность покупать в Казахстане нефть и нефтепродукты без экспортной пошлины (что предусматривалось проектом соглашения, -  пока сам текст соглашения не опубликован),  что повышает конкурентоспособность казахстанского сырья в сравнении с российским.

Тем не менее, это не означает, что Беларусь на фоне введенных санкций США и Евросоюза в отношении предприятий нефтехимии и сектора нефтепереработки  получила новый реальный канал импорта нефти, не подверженный санкционным рискам.

Соглашение с оговорками

Отметим, что Беларусь на протяжении, как минимум,  последних 10 лет неоднократно пыталась привлечь казахстанскую нефть на белорусские НПЗ,  - прежде всего, и в качестве альтернативы российской. В очередной раз тема поставок казахстанской нефти и нефтепродуктов была актуализирована белорусскими властями в мае 2019 г. на фоне разногласий с российскими нефтяными компаниями по цене поставок.

Официальный Минск изначально рассчитывал на беспошлинные поставки казахстанской нефти трубопроводным транспортом, чтобы максимально сблизить стоимость российского и казахстанского сырья и таким образом создать в ЕАЭС условия для конкуренции при импорте сырья на белорусские НПЗ.

В свою очередь  в Казахстане заявляли, что готовы поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь,  но с учетом экспортной пошлины. При этом посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев отмечал,  что в любом случае по логистике поставок белорусской стороне придется договариваться с Россией, поскольку  у Казахстана нет собственной «трубы» в направлении Беларуси -  нефтепроводы проходят по территории РФ.

Официальная позиция казахстанских властей в отношении беспошлинных поставок нефти и нефтяного сырья в Беларусь всегда была последовательной: они возможны только в том случае, если белорусские власти исключат реэкспорт сырья  и нефтепродуктов, полученных из казахстанской нефти во избежание ненужной конкуренции на внешних рынках.

Вероятно, казахстанской стороне это пообещали. Как  следствие, концерн «Белнефтехим» и Министерство энергетики Казахстана 25 октября 2019 г в Нур-Султане согласовали текст межправсоглашения о поставках в Беларусь из Казахстана нефти и нефтепродуктов.

В январе 2020 г Александр Лукашенко  уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В марте 2020 г заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев еще раз заявил о готовности поставлять нефть в Беларусь при условии, что белорусская сторона не будет реэкспортировать казахстанскую  нефть и нефтепродукты.  Похоже, что белорусские власти с этим согласились. Поэтому в ноябре 2020 г правительство Казахстана одобрило проект межправсоглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Подписать его планировалось после завершения сторонами внутригосударственных процедур. Процесс заметно затянулся, о чем официальный Минск напомнил партнеру.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 27 мая предложил  Казахстану вернуться к обсуждению соглашения. «Хотели бы знать позицию Казахстана. Если это интересно для Казахстана, то мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо тема эта не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить», - сказал Головченко. 

По его словам, необходимо «внести ясность» в отношении формирования балансов поставок нефти Беларуси на 2022 г. 

И уже через месяц,, 28 июня, Беларусь и Казахстан подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Таким образом, если судить по проекту соглашения, Беларусь получила  возможность покупать в Казахстане беспошлинно  нефть и нефтепродукты.  Но при этом нефтепродукты, произведенные белорусскими  НПЗ из казахстанского сырья, как и нефть, не подлежат вывозу за пределы белорусской таможенной территории. Исключения  предусмотрены только для экспорта мазута, кальцинированного и некальцинированного нефтяного кокса.

Правда, в  соглашении не указаны ни объемы поставок нефти в Беларусь, ни цена, ни условия логистики. Все это  белорусским НПЗ придется обсуждать при заключении прямых договоров с казахстанскими нефтедобывающими компаниями. Раньше белорусская сторона заявляла о готовности закупать от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов -  в частности. таких, как газойль, мазут.

Перспективы  импорта казахстанского сырья для Беларуси омрачат санкциями


В проекте соглашения говорится, что поставка нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь может производиться железнодорожным или трубопроводным транспортом. Но поставлять нефть из Казахстана в Беларусь железнодорожным транспортом экономически нецелесообразно, - слишком дорогой она будет в сравнении с российской. Таким образом,  Минску придется договариваться  о поставках казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» с третьей стороной – с российской «Транснефттью». Но  с учетом более длинного логистического «плеча» и более высоких тарифов на транспортировку по территории РФ  казахстанская нефть для белорусских НПЗ окажется дороже российской.

В принципе для оптимизации логистики участники поставок казахстанской нефти в Беларусь при из доброй воле могут задействовать своп-схемы с участием России. То есть, Россия в рамках договоренностей между Минском и Нур-Султаном может поставлять определенный объем своей нефти по трубопроводу в Беларусь, а Казахстан будет поставлять аналогичный по стоимости объем нефти в Китай в счет российского экспорта в эту страну.

Ключевой вопрос во всех схемах поставках казахстанской нефти в Беларусь один: ее цена. Внешне может показаться, что  если казахстанские компании будут продавать нефть в Беларусь без пошлины, то  она будет дешевой. Но здесь есть ряд вопросов. Отсутствие экспортной пошлины, скорее всего, на цену поставляемой из Казахстана в Беларусь нефти не повлияет. Казахстанские  компании вряд ли захотят терять потенциальную прибыль, поэтому при продаже нефти Беларуси будут ориентироваться на мировые цены.. Тем более, что транспортировка нефти от Казахстана в Беларусь может оказаться более затратной в сравнении  логистикой поставок российской нефти.

Отметим, что производство нефти и конденсата в Казахстане в январе–мае 2021 года снизилось на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 35,5 млн т. Экспорт нефти из страны за пять месяцев составил 28 млн т, что на 10,9% ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

В то же время переработка казахстанского нефтяного сырья на белорусских НПЗ может оказаться более выгодной. В последние годы казахстанские НПЗ  производят избыточное количество нефтепродуктов. а белорусские НПЗ после завершения в 2021 году модернизации будут обладать современными мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества.

В принципе белорусские НПЗ и ранее закупали казахстанское нефтяное сырье для переработки загрузки вторичных процессов. В частности, Мозырский НПЗ в последние годы перерабатывал около 1 млн тонн углеводородного сырья, в том числе и из Казахстана.

Можно предположить, что импорт нефтяного сырья из Казахстана  при определенных условиях может стать реальным направлением сотрудничества казахстанский компаний с белорусскими НПЗ. Важно, что в этом случае не нужно будет просить «Транеснефть» пустить казахстанское нефтяное сырье в «трубу» - оно поставляется по железной дороге. Кроме того, белорусские НПЗ после завершения в этом году масштабных проектов по модернизации будут обладать дополнительными возможностями по переработке нефтяного сырья и получения более маржинальной продукции.

В частности, «Нафтан» в этом году завершает инвестиционный проект по строительству комплекса замедленного коксования», в результате чего завод будет производить новый продукт – нефтяной кокс, объем его выпуска составит около 460 тыс т в год,  Ранее планировалось весь нефтяной кокс экспортировать в страны Северо-Западной Европы, США, Индию, Бразилию с перевалкой в странах Балтии. Предварительно прошли переговоры по закупке и переработке нефтяного кокса  с американскими компаниями Oxbow Energy Solutions, Rain Carbon Inc., Tricon и швейцарской компанией Suek AG.

Таким образом, подписание межправсоглашения  с Казахстаном открывало  возможности для Беларуси по наращиванию объемов экспорта нефтяного кокса, так как документ разрешает белорусской стороне после переработки казахстанского сырья реэкспортировать нефтяной кокс. Однако с учетом введенных с 3 июня санкций США в отношении «Нафтана», а также санкций Евросоюза в отношении белорусского сектора нефтепереработки перспективы этого привлекательного бизнеса выглядят для официального Минска сомнительно.

Автор
Татьяна Маненок
Опубликовано
вчера, 0:07
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Теги: Минск
 
 
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