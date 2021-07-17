Беларусь: корреспондент «Настоящего Времени» уехал из страны

"Очень сложно стало работать журналистам в Беларуси, это не секрет. И либо оказаться в тюрьме, либо уезжать, – рассказал Роман. – Пару недель назад я получил очередную повестку в милицию, я пошел вместе с адвокатом в отделение – мне повезло выйти из этого РУВД. Но мне дали понять, что следят за моей работой, за мной в целом, за мной как за корреспондентом «Настоящего Времени». Было очевидно, что если не уехать, то я мог бы оказаться в списке тех журналистов, кто попал под репрессии сегодня. Одним словом, дали понять, что можно оказаться в СИЗО".





пишет ru.krymr.com. Претензии журналисту предъявили за эфир программы "Главное" 25 мая. Суд в Минске 6 июля оштрафовал Васюковича на 870 рублей (около $343) за работу без аккредитации – его обвинили в нарушении порядка изготовления и распространения продукции СМИ (часть 3 статьи 23.5 КоАП),ru.krymr.com. Претензии журналисту предъявили за эфир программы "Главное" 25 мая.





Аккредитация корреспондента "Настоящего Времени" Романа Васюковича была аннулирована белорусским МИДом 29 августа 2020 года "на основании представления Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь". Тогда же и на том же основании были лишены аккредитации корреспонденты белорусской службы Радио Свобода, немецкого телеканала ARD, журналисты ВВС, Reuters, AFP, Associated Press и RFi. Более десятка журналистов на тот момент получили по несколько суток ареста и штрафы за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (статья 23.34 КоАП). Их задерживали во время выполнения их профессиональных обязанностей – они освещали акции протеста после президентских выборов.





В апреле 2021 года корреспондент "Настоящего Времени" был оштрафован за книгу "Белорусский Донбасс" журналистов Игоря Ильяша и Катерины Андреевой. Ее изъяли 11 декабря в аэропорту Минска , когда Васюкович возвращался из Киева. Книги отправили в Министерство информации для "экспертизы на экстремизм" и в итоге признали экстремистскими. Васюковича оштрафовали на 20 базовых величин (580 белорусских рублей, около $220). Накануне дома у Васюковича прошел обыск, его проводили сотрудники транспортной милиции.





После разгрома независимых медиа в Беларуси один из главных вопросов – какие источники информации остаются в стране. На этот вопрос отвечают медиаменеджер Дмитрий Навоша, советник Светланы Тихановской – Франак Вячорка, зампред Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев и председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко.