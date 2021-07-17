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Беларусь: корреспондент «Настоящего Времени» уехал из страны
Источник материала: Партизан
Белорусский корреспондент «Настоящего Времени» – Роман Васюкович уехал из страны, сейчас он находится в Тбилиси. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер».
Белорусский корреспондент «Настоящего Времени» – Роман Васюкович в Минске, архивное фото
"Очень сложно стало работать журналистам в Беларуси, это не секрет. И либо оказаться в тюрьме, либо уезжать, – рассказал Роман. – Пару недель назад я получил очередную повестку в милицию, я пошел вместе с адвокатом в отделение – мне повезло выйти из этого РУВД. Но мне дали понять, что следят за моей работой, за мной в целом, за мной как за корреспондентом «Настоящего Времени». Было очевидно, что если не уехать, то я мог бы оказаться в списке тех журналистов, кто попал под репрессии сегодня. Одним словом, дали понять, что можно оказаться в СИЗО".
Суд в Минске 6 июля оштрафовал Васюковича на 870 рублей (около $343) за работу без аккредитации – его обвинили в нарушении порядка изготовления и распространения продукции СМИ (часть 3 статьи 23.5 КоАП),
Аккредитация корреспондента "Настоящего Времени" Романа Васюковича была аннулирована белорусским МИДом 29 августа 2020 года "на основании представления Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь". Тогда же и на том же основании были лишены аккредитации корреспонденты белорусской службы Радио Свобода, немецкого телеканала ARD, журналисты ВВС, Reuters, AFP, Associated Press и RFi. Более десятка журналистов на тот момент получили по несколько суток ареста и штрафы за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (статья 23.34 КоАП). Их задерживали во время выполнения их профессиональных обязанностей – они освещали акции протеста после президентских выборов.
В апреле 2021 года корреспондент "Настоящего Времени" был оштрафован за книгу "Белорусский Донбасс" журналистов Игоря Ильяша и Катерины Андреевой. Ее изъяли 11 декабря в аэропорту Минска, когда Васюкович возвращался из Киева. Книги отправили в Министерство информации для "экспертизы на экстремизм" и в итоге признали экстремистскими. Васюковича оштрафовали на 20 базовых величин (580 белорусских рублей, около $220). Накануне дома у Васюковича прошел обыск, его проводили сотрудники транспортной милиции.
После разгрома независимых медиа в Беларуси один из главных вопросов – какие источники информации остаются в стране. На этот вопрос отвечают медиаменеджер Дмитрий Навоша, советник Светланы Тихановской – Франак Вячорка, зампред Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев и председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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Белорусский корреспондент «Настоящего Времени» – Роман Васюкович уехал из страны, сейчас он находится в Тбилиси. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер».
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