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Обыск прошел у главреда брестского «Бинокля»

17.07.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера, 16 июля, состоялся обыск у Ксении Петрович, которая является главным редактором брестского городского онлайн-журнала «Бинокль».


Об этом Петрович сообщила в Twitter.

По ее словам, пишет Политринг, по месту ее прописки силовики проходили с обыском 13-го июля. Дома была мама, которая не открыла дверь, потому что уезжала в санаторий. Однако 16-го июля маму Петрович вызвали из санатория и провели обыск.
«То же дело – акт терроризма», - добавила Петрович.

Напомним, что еще в январе текущего года была начата проверка о неуплате налогов редакцией «Бинокля», проведен обыск. В начале марта муж издателя, Павел Гаращенко, стал фигурантом уголовного дела. С тех пор сайт, соцсети и телеграм-канал издания прекратили работу.
 
 
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Вчера, 16 июля, состоялся обыск у Ксении Петрович, которая является главным редактором брестского городского онлайн-журнала «Бинокль».
 
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