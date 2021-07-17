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Обыск прошел у главреда брестского «Бинокля»
Источник материала: Партизан
Вчера, 16 июля, состоялся обыск у Ксении Петрович, которая является главным редактором брестского городского онлайн-журнала «Бинокль».
Об этом Петрович сообщила в Twitter.
По ее словам,
«То же дело – акт терроризма», - добавила Петрович.
Напомним, что еще в январе текущего года была начата проверка о неуплате налогов редакцией «Бинокля», проведен обыск. В начале марта муж издателя, Павел Гаращенко, стал фигурантом уголовного дела. С тех пор сайт, соцсети и телеграм-канал издания прекратили работу.
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Вчера, 16 июля, состоялся обыск у Ксении Петрович, которая является главным редактором брестского городского онлайн-журнала «Бинокль».
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