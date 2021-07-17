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Политзаключенным приходят письма от Воскресенского с призывом писать прошения о помиловании

17.07.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно Белсату, политзаключенным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях открытого типа (так называемые химии), предлагают до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко.


Фото: Белсат

Письма с таким призывом приходят от имени учреждения «Круглый стол демократических сил» и подписаны Юрием Воскресенским. Согласно документу, подготовлен проект закона Об амнистии, который направлен депутатам Палаты представителей и изучается профильной комиссией. Готовится список лиц для амнистии, и политзаключенным предлагается «посодействовать» тому, пишет Белсат, чтобы туда попасть.

«Мы понимаем, какие эмоции вы испытываете. Дома Вас ждут родные и близкие. Вы можете вернуться к свободной жизни, принося пользу своей семье, что так необходимо в условиях небывалого экономического давления на нашу страну», – говорится в письме.

Политолог Юрий Воскресенский называет себя бывшим сотрудником предвыборного штаба Виктора Бабарико и позиционирует себя как главный посредник между властями и оппозицией. Сам Бабарико через своих адвокатов передавал из СИЗО, что «господин Воскресенский не был членом штаба, не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал никаких поручений. Поэтому является неуполномоченным лицом».

Летом 2020-го Юрий Воскресенский координировал сбор подписей в Первомайском районе Минска за претендента в президенты Виктора Бабарико. Через несколько дней после выборов его задержали. Еще через несколько дней в эфире белорусских государственных телеканалов показали кадры допроса, на которых Воскресенки якобы осознал, что массовые уличные мероприятия превращаются в бесконтрольный хаос, поэтому написал в КГБ явку с повинной. Впоследствии он стал участником встречи в изоляторе КГБ с Александром Лукашенко и вскоре вышел на свободу.

После этого Воскресенский создал инициативу «Круглый стол демократических сил», главная цель которой, по его словам, налаживание отношений между оппозицией и властями.
 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно Белсату, политзаключенным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях открытого типа (так называемые химии), предлагают до 31 августа...
 
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