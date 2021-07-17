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В Гродно откроется четвёртый мост через Неман
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основные праздничные мероприятия в Гродно запланированы на вечер 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долгожданным и даже историческим событием станет открытие нового, четвертого моста через реку Неман. Прежде чем по нему запустят движение, конструкция станет открытой сценической площадкой для звезд белорусской и зарубежной эстрады. Удивят зрителей не только концерт, но и лазерное шоу и салют.
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Новости Беларуси. Основные праздничные мероприятия в Гродно запланированы на вечер 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ректор гродненского вуза:...
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