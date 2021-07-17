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Ректор гродненского вуза: мы первыми придумали виртуальную школу, и сегодня эту идею взяла вся республика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 17 июля продолжаются в Гродно. Суббота началась с награждения лучших тружеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девяти организациям и предприятиям вручили свидетельства о занесении на областную доску почета. В 2020 году они добились высоких результатов в самых разных сферах: от строительства и промышленного производства до образования и здравоохранения.
Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования:
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Ректор гродненского вуза: мы первыми придумали виртуальную школу, и сегодня эту идею взяла вся республика
Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 17 июля продолжаются в Гродно. Суббота началась с...
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