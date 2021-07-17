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Як нелегальна перайсьці мяжу і што раіць турэмны псыхоляг
17.07.2021 15:12 —
Разное
|
Свабода
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Источник материала:
Свабода
У гэтым выпуску:
Мігранты з Іраку расказваюць, як перайшлі беларуска-літоўскую мяжу і колькі за гэта заплацілі.
Пуцін даручыў ураду РФ дапамагчы Лукашэнку пераадолець заходнія санкцыі.
Зачыстка грамадзянскай прасторы працягнецца паўгода, прагназуе аналітык – чаму менавіта столькі?
Якую важную параду дае турэмны псыхоляг.
Да каго зьвяртацца беларусам па юрыдычную абарону.
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Як нелегальна перайсьці мяжу і што раіць турэмны псыхоляг
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