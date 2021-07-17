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Директору «Кнігазбора» вернули технику, уголовное дело закрыли

17.07.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директору частного издательства «Кнігазбор» Геннадию Винярскому департамент финансовых расследований Комитета госконтроля вернул технику, уголовное дело закрыто.

Директору «Кнігазбора» вернули технику, уголовное дело закрыли
Директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский. Фото: «Новы час»

«Вернулся из ДФР. Дело "Кнігазбора" и других книгоиздателей закрыто. Технику вернули, книги — нет, так как результатов экспертизы у них нет», — написал Винярский в соцсетях.

Винярский — основатель и глава частного издательства «Кнігазбор», которое фокусируется на выпуске книг преимущественно белорусских авторов на белорусском языке.

13 января у него забрали компьютер, телефон, его самого повезли на допрос. Вечером того же дня после допроса Винярский был отпущен на свободу под подписку о неразглашении материалов уголовного дела. Тогда же силовики приходили к основателю частного издательства «Янушкевіч» Андрею Янушкевичу и книгораспространителю Алесю Евдахо.

 
 
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Директору частного издательства «Кнігазбор» Геннадию Винярскому департамент финансовых расследований Комитета госконтроля вернул технику, уголовное дело...
 
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