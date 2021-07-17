Облава на правозащитников и НГО: выпустили еще двоих





Евгения Бабаева после освобождения





Руководитель центра «Супольнасць», политзаключенный Сергей Мацкевич, вышел на свободу из ЦИП ГУВД Мингорисполкома спустя 72 часа после задержания.





сообщает телеграм-канал "Вясны", Евгения остается в статусе подозреваемой и находится под подпиской о невыезде. Покинула стены изолятора также правозащитница Евгения Бабаева. Кактелеграм-канал "Вясны", Евгения остается в статусе подозреваемой и находится под подпиской о невыезде.





14 июля массовые обыски и задержания проходили в рамках уголовного дела по ч.1 и 2 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).





Напомним, что ранее был освобожден гродненский правозащитник Виктор Сазонов.





Сегодня утром стало известно, что вышел на свободу руководитель Полоцкого свободного профсоюза Николай Шарах.