Фестиваль «Вытокi» завершается в Бобруйске. Какой город примет праздник на следующей неделе?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соревнования, призы, зоны отдыха. Суббота – заключительный день фестиваля «Вытокi» в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он с выставки современного искусства в местном музее, а теперь основная локация – семитысячная городская арена.





Уже на подступах к ней чувствуется объединяющая сила праздника, на котором можно провести весь день.

Фестиваль «Вытокі» уже на следующей неделе будет принимать Солигорск.