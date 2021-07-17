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Фестиваль «Вытокi» завершается в Бобруйске. Какой город примет праздник на следующей неделе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соревнования, призы, зоны отдыха. Суббота – заключительный день фестиваля «Вытокi» в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он с выставки современного искусства в местном музее, а теперь основная локация – семитысячная городская арена.
Уже на подступах к ней чувствуется объединяющая сила праздника, на котором можно провести весь день.
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Новости Беларуси. Соревнования, призы, зоны отдыха. Суббота – заключительный день фестиваля «Вытокi» в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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