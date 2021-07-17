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«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

17.07.2021 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сердце Витебска – на Пушкинской площади – праздничное настроение создают сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Концертная программа, кинологи, для детей работает площадка с аквагримом.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Дмитрий Дрозд, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
На этой площадке Департамент охраны устроил концертную программу. На протяжении четырех часов мы будем радовать гостей северной столицы своими творческими коллективами. Здесь же у нас есть зона для детей. Дети для нас самое главное, мы акцентировались именно на них.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Волнительно сейчас на сцене концертного зала «Витебск» – там начался XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Вокалисты исполнят песню на родном языке.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В сердце Витебска – на Пушкинской площади – праздничное настроение создают сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси, сообщили в программе...
 
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