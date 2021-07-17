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В Европе растёт число жертв наводнения. 20 июля в Бельгии объявили День общенационального траура
Источник материала: СТВ
В Германии и Бельгии с каждым часом возрастает число жертв наводнения. На западе ФРГ уже известно о гибели 133 человек. Свыше 1 300 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зонах стихийного бедствия не прекращаются поисково-спасательные работы. Ливни, которые шли с понедельника, 12 июля, привели к выходу из берегов притоков Рейна и небольших рек. В пятницу ситуация резко обострилась под Кельном. Вода затопила целые населенные пункты, разрушила дома, мосты и дороги, оборваны линии электропередачи.
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Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов и Франции. Непростая ситуация в Бельгии, там число погибших возросло до 23 человек. Военные и спасатели работают в южной части королевства. 20 июля в Бельгии объявлен день общенационального траура в память о жертвах стихии.
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В Германии и Бельгии с каждым часом возрастает число жертв наводнения. На западе ФРГ уже известно о гибели 133 человек. Свыше 1 300 числятся пропавшими без вести,...
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