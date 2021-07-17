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Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодёжь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник юности и творчества, вдохновения и дружбы. На «Славянском базаре» в Витебске – День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году он, без преувеличения, зажигает «Огни народного единства», «Огни новых побед» и «Огни талантливой молодежи».
Виктор Пралич, корреспондент:
Чуть ранее участники прошлись по центральной улице Витебска торжественным шествием. Возглавило колонну молодое общественное объединение «Патриоты Беларуси». В шествии – самая активная и творческая молодежь страны.
До начала мы успели пообщаться с первым секретарем Витебского областного общественного объединения БРСМ.
Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного общественного объединения БРСМ:
Ребята приехали изо всех регионов нашей страны, каждая область представлена по-разному. У каждого есть своя тематика сегодня. Но самое главное, общий слоган – это «Единство, развитие и независимость», который мы сегодня поддерживаем.
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Новости Беларуси. Праздник юности и творчества, вдохновения и дружбы. На «Славянском базаре» в Витебске – День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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