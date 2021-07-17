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Доктор Мясников добрался до Эльбруса и раскритиковал сидящих на диване людей

17.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников добрался до Эльбруса и раскритиковал сидящих на диване людей

Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников разместил в своем Instagram ролик и серию фото, сделанные неподалеку от горной вершины Эльбрус. На видео медик призвал подписчиков начать путешествовать, а для этого – оторваться от диванов.

При этом сам Мясников подчеркнул, что раньше и не думал, что доберется до тех мест, где были сделаны снимки.

Доктор Мясников признался, что поход на Эльбрус – дорогое удовольствие и одновременно тяжелая физическая нагрузка. Но такие препятствия, считает Александр, будут возникать всегда.

Фото: instagram.com/alexander_myasnikov1/

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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников разместил в своем Instagram ролик и серию фото, сделанные неподалеку от горной вершины...
 
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