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Доктор Мясников добрался до Эльбруса и раскритиковал сидящих на диване людей
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников
При этом сам Мясников подчеркнул, что раньше и не думал, что доберется до тех мест, где были сделаны снимки.
Доктор Мясников признался, что поход на Эльбрус – дорогое удовольствие и одновременно тяжелая физическая нагрузка. Но такие препятствия, считает Александр, будут возникать всегда.
Фото: instagram.com/alexander_myasnikov1/
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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников разместил в своем Instagram ролик и серию фото, сделанные неподалеку от горной вершины...
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