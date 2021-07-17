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Мама-хорек схватила хозяйку за палец и привела показать своих детей. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

17.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мама-хорек схватила хозяйку за палец и привела показать своих детей. Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике мама-хорек очень хотела показать своих детей хозяйке, поэтому схватила ее за палец и потащила к себе в жилище.


Пользователей Сети позабавило поведение мамы-хорька: «Пхаха, похвасталась детками», «Смотри, кто молодец? Я молодец!», «Какая милая, показала своих малышей», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. В ролике мама-хорек очень хотела показать своих детей хозяйке, поэтому схватила ее за палец и потащила к себе в жилище. ...
 
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