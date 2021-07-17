3-летний ребенок в Ивьевском районе выпил растворитель

Источник материала: ОНТ

В Ивьевском районе 3-летний ребенок выпил растворитель, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Установлено, что 16 июля мальчик в Ивьевском районе был в гостях у бабушки и вечером играл во дворе вместе с папой, который ремонтировал машину. Во время игры ребенок подъехал к машине и выпил растворитель – он был в бутылке из-под минеральной воды. Когда отец малыша это обнаружил, то вызвал медиков. В больнице ребенку оперативно оказали первую помощь, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.



Растворитель мужчина использовал для ремонта, поэтому бутылка находилась возле машины.



Фото: СК Беларуси

По факту происшествия проводится проверка.

В Следственном комитете призывают взрослых убирать лекарства, химикаты, моющие средства в недоступное для детей место.

Главное фото: БЕЛТА

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