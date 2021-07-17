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У мужчины украли собаку, он нашел похитительницу, посмотрел на нее и понял, что нужно делать. Почитайте, удивительная история!

17.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У мужчины украли собаку, он нашел похитительницу, посмотрел на нее и понял, что нужно делать. Почитайте, удивительная история!

Трогательную историю опубликовал ridus.ru.

У Брайдена Мортона из Британской Колумбии в Канаде украли шарпея Дарлу прямо возле дома – посадили в машину и увезли.

Сразу же мужчина разместил в соцсетях информацию о случившимся и предложил тому, кто вернет Дарлу, награду 5000 долларов. Телефон Брайдена вскоре стал звонить, не переставая. Один звонок оказался важным.

Канадец снял трубку и услышал плач женщины – она рассказала, что похитила его собаку, но сожалеет об этом. Мужчина предложил ей встретиться на стоянке местного торгового центра. Женщина вернула собаку и извинилась. Мужчина посмотрел на незнакомку и догадался, почему она украла собаку. Его предположения подтвердились. Женщина призналась, что планировала продать Дарлу, чтобы купить наркотики.

Мужчина понял, в какой ситуации она оказалась, потому что раньше был наркоманом. Он победил зависимость благодаря программе реабилитации в центре Top of the World Ranch. Брайден стал волонтером в центре после выздоровления, а потом возглавил компанию Find the Right Rehab. Ее цель – медпомощь наркозависимым. Мужчина предложил похитительнице оплатить курс реабилитации, если она готова расстаться с наркотиками. Она была благодарна, но однозначного ответа пока не дала. Мужчина надеется, что она все же согласится.

Однако на этом история с похищением собаки не закончилась. Брайден нашел еще одного подозреваемого в краже собаки, выследил его, но узнал, что тот не участвовал в преступлении и ему негде жить. Мужчина пожалел парня, оплатил ему неделю проживания в отеле. Когда друзья Брайдена узнали о его щедрости, то оплатили незнакомцу еще одну неделю в отеле, а еще нашли ему работу.

Фото: facebook.com

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Трогательную историю опубликовал ridus.ru. У Брайдена Мортона из Британской Колумбии в Канаде украли шарпея Дарлу прямо возле дома – посадили в машину и увезли. Сразу...
 
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