У мужчины украли собаку, он нашел похитительницу, посмотрел на нее и понял, что нужно делать. Почитайте, удивительная история!

У Брайдена Мортона из Британской Колумбии в Канаде украли шарпея Дарлу прямо возле дома – посадили в машину и увезли.

Сразу же мужчина разместил в соцсетях информацию о случившимся и предложил тому, кто вернет Дарлу, награду 5000 долларов. Телефон Брайдена вскоре стал звонить, не переставая. Один звонок оказался важным.

Канадец снял трубку и услышал плач женщины – она рассказала, что похитила его собаку, но сожалеет об этом. Мужчина предложил ей встретиться на стоянке местного торгового центра. Женщина вернула собаку и извинилась. Мужчина посмотрел на незнакомку и догадался, почему она украла собаку. Его предположения подтвердились. Женщина призналась, что планировала продать Дарлу, чтобы купить наркотики.

Мужчина понял, в какой ситуации она оказалась, потому что раньше был наркоманом. Он победил зависимость благодаря программе реабилитации в центре Top of the World Ranch. Брайден стал волонтером в центре после выздоровления, а потом возглавил компанию Find the Right Rehab. Ее цель – медпомощь наркозависимым. Мужчина предложил похитительнице оплатить курс реабилитации, если она готова расстаться с наркотиками. Она была благодарна, но однозначного ответа пока не дала. Мужчина надеется, что она все же согласится.

Однако на этом история с похищением собаки не закончилась. Брайден нашел еще одного подозреваемого в краже собаки, выследил его, но узнал, что тот не участвовал в преступлении и ему негде жить. Мужчина пожалел парня, оплатил ему неделю проживания в отеле. Когда друзья Брайдена узнали о его щедрости, то оплатили незнакомцу еще одну неделю в отеле, а еще нашли ему работу.

