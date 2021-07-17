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«Алкоголь работает, как качели». Врач рассказал, когда после застолий пора вызывать скорую помощь

17.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Алкоголь работает, как качели». Врач рассказал, когда после застолий пора вызывать скорую помощь

Врач-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik перечислил признаки, при появлении которых после употребления спиртного необходима срочная медицинская помощь.

Алкоголь делает нагрузку на сердечно-сосудистую систему чрезмерной в жаркую погоду. 

Как пояснил врач, есть четыре, как минимум, признака того, что пора заканчивать застолье и вызывать скорую помощь.

Фото: depositphotos.com

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Врач-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik перечислил признаки, при появлении которых после употребления спиртного необходима срочная медицинская помощь....
 
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