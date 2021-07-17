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«Алкоголь работает, как качели». Врач рассказал, когда после застолий пора вызывать скорую помощь
Источник материала: ОНТ
Врач-нарколог Василий Шуров в интервью
Алкоголь делает нагрузку на сердечно-сосудистую систему чрезмерной в жаркую погоду.
Как пояснил врач, есть четыре, как минимум, признака того, что пора заканчивать застолье и вызывать скорую помощь.
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