«Алкоголь работает, как качели». Врач рассказал, когда после застолий пора вызывать скорую помощь

Источник материала: ОНТ

Врач-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik перечислил признаки, при появлении которых после употребления спиртного необходима срочная медицинская помощь.

Алкоголь делает нагрузку на сердечно-сосудистую систему чрезмерной в жаркую погоду.

Как пояснил врач, есть четыре, как минимум, признака того, что пора заканчивать застолье и вызывать скорую помощь.

Фото: depositphotos.com

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