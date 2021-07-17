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Галерея, картины, работа Веласкеса: никогда не догадаетесь, что придумал мужчина, чтобы его подруга сказала «Да!»
Источник материала: ОНТ
Красивую историю опубликовал
39-летний Хосе Кава и его 40-летняя подруга София Харрисон из Эдинбурга в Шотландии три года назад познакомились в Tinder и влюбились друг в друга. Им нравилось искусство, они часто ходили вместе в музеи. Пару месяцев назад Хосе решил сделать предложение Софии. Он хотел, чтобы это произошло в Шотландской национальной галерее, – место было значимым для обоих.
Мужчина связался с сотрудниками галереи и рассказал им о своей идее – заменить аннотацию к известной картине посланием для Софии. Работники согласились ему помочь.
19 июня Хосе пригласил подругу в галерею и повел ее к картине Диего Веласкеса «Старуха, жарящая яйца». София заметила доску с аннотацией и подошла ближе, чтобы прочитать.
Надпись на табличке была такой:
Когда София дочитала до конца, она посмотрела на Хосе, который встал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо, улыбнулась и сказала «Да». Окружающие начали аплодировать, а многие даже заплакали. В следующем сентябре пара запланировала свадьбу.
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Галерея, картины, работа Веласкеса: никогда не догадаетесь, что придумал мужчина, чтобы его подруга сказала «Да!»
Красивую историю опубликовал ridus.ru. 39-летний Хосе Кава и его 40-летняя подруга София Харрисон из Эдинбурга в Шотландии три года назад познакомились в Tinder и влюбились...
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