Галерея, картины, работа Веласкеса: никогда не догадаетесь, что придумал мужчина, чтобы его подруга сказала «Да!»

Источник материала: ОНТ

Красивую историю опубликовал ridus.ru .

39-летний Хосе Кава и его 40-летняя подруга София Харрисон из Эдинбурга в Шотландии три года назад познакомились в Tinder и влюбились друг в друга. Им нравилось искусство, они часто ходили вместе в музеи. Пару месяцев назад Хосе решил сделать предложение Софии. Он хотел, чтобы это произошло в Шотландской национальной галерее, – место было значимым для обоих.

Мужчина связался с сотрудниками галереи и рассказал им о своей идее – заменить аннотацию к известной картине посланием для Софии. Работники согласились ему помочь.

19 июня Хосе пригласил подругу в галерею и повел ее к картине Диего Веласкеса «Старуха, жарящая яйца». София заметила доску с аннотацией и подошла ближе, чтобы прочитать.



Картина Диего Веласкеса «Старуха, жарящая яйца». Фото: wikipedia.org

Надпись на табличке была такой:

Когда София дочитала до конца, она посмотрела на Хосе, который встал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо, улыбнулась и сказала «Да». Окружающие начали аплодировать, а многие даже заплакали. В следующем сентябре пара запланировала свадьбу.



Фото: instagram.com/natgalleriessco









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