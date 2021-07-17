Шрайбман: Лукашенко некуда уходить, чтобы сохранить власть

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Мнение эксперта о «переходной» Конституции.





Архивное фото: ТАСС

— Опубликованный проект правок в Конституцию не пестрит сюрпризами: все это анонсировали члены Конституционной комиссии. Кроме того, это еще черновик. Администрация Лукашенко, да и он сам, могут убрать из текста какие-то детали или включить туда что-то новое, — пишет политический аналитик Артем Шрайбман в комментарии для Zerkalo.io .

Эксперт подчеркивает, что самую важную проблему, которая спровоцировала политический кризис в прошлом году, эта Конституция даже не пробует решать.

Шрабман обращает внимание, что по ряду важных признаков предложенный вариант Основного закона сохраняет за Беларусью статус президентской республики.

— В сухом остатке, парламенту и правительству не дали реальных новых рычагов власти. Их полномочия расширили формально, для галочки, чтобы выполнить обещания Лукашенко из далеких 2018−2019 годов, когда он впервые анонсировал перераспределение власти, — делает первый вывод эксперт.

Второй вывод содердит в себе несколько прозитиных моментов: речь о запрете одному лицу больше двух раз занимать президентский пост и лишении его права издавать декреты и указы, которые сильнее закона по юридической силе.

По словам Шрайбмана, «существование этих двух правовых аномалий делало из Беларуси даже на бумаге, формально, авторитарную страну».

— Но мы, скорее всего, не успеем почувствовать позитив от этих двух поправок, потому что эта Конституция вряд ли проживет намного дольше, чем Лукашенко будет сохранять рычаги власти. Она все еще будет выглядеть его наследием, продавленным без конкуренции, и на фоне самых жестоких репрессий в Европе с начала века, — предполагает аналитик.

Третий вывод касается роли Всебелорусского народного собрания, которому предлагается дать права объявлять импичмент президенту и оценивать его легитимность. А также смутного будущего Лукашенко, пообещавшего не идти на очередной президентский срок.

Шрайбман предполагает, что правителю страны все же придется нарушить это обещание, чтобы удержаться у власти. Так как председательство в ВНС являет собой для Лукашенко ненадежную позицию:

— Если же рассматривать ВНС, как балкон, с которого Лукашенко хочет держать под контролем преемника, то это очень непрочный балкон. Если между ними происходит конфликт, то все рычаги реальной исполнительной власти и контроль за силовиками остаются у президента. К слову, и Совбез тоже сохраняется за ним.

Следовательно, по этой Конституции Лукашенко не сможет долго контролировать страну с любой другой должности, кроме президента. Ему придется либо принять почетную пенсию, либо продолжать цепляться за пост, прямо нарушая свои обещания про последний срок, приходит к выводу Шрайбман.

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