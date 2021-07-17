В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Жарко сегодня не только в Беларуси. В Лондонском зоопарке, чтобы его обитатели легче переносили знойную погоду, их кормят льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Специально для лемуров приготовили лакомство из фруктовых соков и воды, смешанных с семенами.





В Англии 17 июля зафиксировано резкое повышение температуры. В службе общественного здравоохранения призвали население принять меры, чтобы сохранять хладнокровие в зверской жаре.





Читайте также:

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары

Детеныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят