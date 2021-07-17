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Мария Колесникова: Знаю, что многие устали, но мы уже победили!

17.07.2021 16:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мария Колесникова: Знаю, что многие устали, но мы уже победили!
Мария Колесникова
Политзаключенная Мария Колесникова из СИЗО рассказала, что «выдавливать из себя раба, по капле сложно, но необходимо для нас».

Слова Марии передает телеграм-канал Виктора Бабарико.

— Я искренне восхищаюсь и горжусь белoрусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война белoрусcких властей против собственного народа никогда не закончится. Но это не так.

Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.

Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что белoруска.
 
 
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