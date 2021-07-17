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Мария Колесникова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мария Колесникова: Знаю, что многие устали, но мы уже победили! Вместе мы со всем справимся.

Слова Марии передаетВиктора Бабарико.— Я искренне восхищаюсь и горжусь белoрусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война белoрусcких властей против собственного народа никогда не закончится. Но это не так.Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что белoруска.