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Мария Колесникова: Знаю, что многие устали, но мы уже победили!
Источник материала: UDF
Мария Колесникова
Слова Марии передает
— Я искренне восхищаюсь и горжусь белoрусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война белoрусcких властей против собственного народа никогда не закончится. Но это не так.
Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.
Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что белoруска.
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Вместе мы со всем справимся.
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