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На свободу вышли несколько правозащитников, задержанных 14 июля

17.07.2021 16:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На свободу вышли несколько правозащитников, задержанных 14 июля
Фото: spring96.org
Из изоляторов освободили несколько правозащитников и активистов, задержанных 14 июня. Что конкретно им вменяли — пока неизвестно.

По истечении троих суток после задержания вышли правозащитники «Вясны» Андрей Полуда, Евгения Бабаева, Елена Лаптенок. Также освободились глава центра «Супольнасць» Сергей Мацкевич и руководитель Свободного профсоюза Белорусского в Полоцке Николай Шарах.

По информации правозащитного центра «Вясна», Евгения Бабаева остается подозреваемой по уголовному делу, она будет находиться по подпиской о невыезде. Бабаева — волонтер «Вясны» и гражданка России. Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.

Среди правозащитников и активистов, задержанных 14 июля, на свободу пока не вышли:



Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий;

Член совета ПЦ «Весна» Валентин Стефанович;

Правозащитник Владимир Лабкович;

Директор объединения инвесторов Angel’s Band Нина Лабкович;

Журналист и правозащитник Сергей Сыс;

Правозащитник Виктор Сазонов, Гродно;

Бывшая член ПЦ «Весна» Марина Статкевич, Борисов;

Активист Александр Харитон.

Напомним, 14, 15 и 16 июля в Беларуси прошли массовые задержания правозащитников, журналистов и представителей общественных организаций.

По госканалам сообщали, что это связано с «теневым денежным оборотом». «В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси», — сообщили в эфире «Беларусь 1».
 
Теги: Гродно
 
 
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Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.
 
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