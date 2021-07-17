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На свободу вышли несколько правозащитников, задержанных 14 июля
Источник материала: UDF
Фото: spring96.org
По истечении троих суток после задержания вышли правозащитники «Вясны» Андрей Полуда, Евгения Бабаева, Елена Лаптенок. Также освободились глава центра «Супольнасць» Сергей Мацкевич и руководитель Свободного профсоюза Белорусского в Полоцке Николай Шарах.
По информации правозащитного центра «Вясна», Евгения Бабаева остается подозреваемой по уголовному делу, она будет находиться по подпиской о невыезде. Бабаева — волонтер «Вясны» и гражданка России. Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.
Среди правозащитников и активистов, задержанных 14 июля, на свободу пока не вышли:
Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий;
Член совета ПЦ «Весна» Валентин Стефанович;
Правозащитник Владимир Лабкович;
Директор объединения инвесторов Angel’s Band Нина Лабкович;
Журналист и правозащитник Сергей Сыс;
Правозащитник Виктор Сазонов, Гродно;
Бывшая член ПЦ «Весна» Марина Статкевич, Борисов;
Активист Александр Харитон.
Напомним, 14, 15 и 16 июля в Беларуси прошли массовые задержания правозащитников, журналистов и представителей общественных организаций.
По госканалам сообщали, что это связано с «теневым денежным оборотом». «В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси», — сообщили в эфире «Беларусь 1».
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Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.
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