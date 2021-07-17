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Фото: spring96.org

Среди правозащитников и активистов, задержанных 14 июля, на свободу пока не вышли:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На свободу вышли несколько правозащитников, задержанных 14 июля Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.

По истечении троих суток после задержания вышли правозащитники «Вясны». Также освободились глава центра «Супольнасць»и руководитель Свободного профсоюза Белорусского в ПолоцкеПо информации правозащитного центра «Вясна»,остается подозреваемой по уголовному делу, она будет находиться по подпиской о невыезде. Бабаева — волонтер «Вясны» и гражданка России. Правовой статус остальных освобожденных сегодня пока неизвестен.Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий;Член совета ПЦ «Весна» Валентин Стефанович;Правозащитник Владимир Лабкович;Директор объединения инвесторов Angel’s Band Нина Лабкович;Журналист и правозащитник Сергей Сыс;Правозащитник Виктор Сазонов, Гродно;Бывшая член ПЦ «Весна» Марина Статкевич, Борисов;Активист Александр Харитон.Напомним, 14, 15 и 16 июля в Беларуси прошли массовые задержания правозащитников, журналистов и представителей общественных организаций.По госканалам сообщали, что это связано с «теневым денежным оборотом». «В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси», — сообщили в эфире «Беларусь 1».