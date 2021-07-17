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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на восьмом этаже и выжил

17.07.2021 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 17 июля из окна квартиры, расположенной на 8 этаже, выпал мальчик.

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на восьмом этаже и выжил

По сообщению областного УСК, после падения мальчик остался жив. Его госпитализировали в реанимацию.

Незадолго до трагедии мать со своим братом и четырьмя детьми находилась на кухне. В жилой комнате в малосемейке было настежь открыто окно для проветривания. В ходе беседы взрослые не заметили, как ребенок вышел из кухни и зашел в комнату. Мальчик забрался на стоящую недалеко от окна тахту, а затем на стол и подоконник.

 
 
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Утром 17 июля из окна квартиры, расположенной на 8 этаже, выпал мальчик.
 
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