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В Гомеле ребенок упал с восьмого этажа и остался жив
Источник материала: БелТА
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа и остался жив. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Ребенка госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. При опросе родственников пострадавшего следователь Гомельского ГОСК установила, что незадолго до трагедии мать со своим братом и четырьмя детьми находились на кухне. В жилой комнате в малосемейке было настежь открыто окно для проветривания. Дверь в комнату была закрыта. За беседой взрослые не заметили, как ребенок вышел из кухни и зашел в комнату. Мальчик забрался на стоявшую недалеко от окна тахту, а затем на стол и подоконник.
Гомельский ГОСК проводит проверку.-0-
Фото СК
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Ребенка госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.
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