Президент RFE/RL об арестах журналистов в Минске: «Запугивание не заставит замолчать нашу журналистику»









Руководитель Радио Свободная Европа/Радио Свобода – Джейми Флай, 2019 год (иллюстративное фото)





пишет Радіо Свобода. Флай назвал обыски и аресты доказательствами «деспотического желания режима Лукашенко удержать власть любой ценой»,Радіо Свобода.





«Десятилетиями Радио Свобода было источником новостей и вдохновения для народа Беларуси. Криминализация независимой журналистики Лукашенко является циничной попыткой осуществлять абсолютный контроль над тем, что видит и слышит белорусский народ. Мы призываем режим немедленно освободить наших журналистов и вернуть наше имущество. Тактика запугивания не заставит замолчать нашу журналистику», – говорится в заявлении президента RFE/RL.





16 июля в офисах и квартирах журналистов Радые Свабода, телеканала «Белсат» и других СМИ в Беларуси прошли обыски. В частности, после обысков по месту жительства были задержаны журналист Радые Свабода Олег Груздилович и бывшая сотрудница этого же СМИ Инна Студзинская.