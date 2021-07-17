Страшное будущее в новом мире: фильмы-антиутопии ближайших выходных в МТС ТВ

Что, если через 30-50 лет будет разрешено иметь не более одного ребенка, а общество разделится на фракции, переход между которыми невозможен? Человечество постоянно придумывает мрачные сценарии будущего, пытаясь понять настоящее.

Представляем подборку фильмов-антиутопий, где все совсем не однозначно, а борьба героев и обстоятельств заставят изрядно понервничать в ожидании финала. Посмотреть их можно будет в сервисе МТС ТВ в самые ближайшие дни.

Если не успели к началу эфира — ничего страшного! Записи всех показанных фильмов и передач хранятся до 5 суток и вернуться к ним можно в любой момент.

«Дивергент», «Дивергент, глава 2: Инсургент» и «Дивергент, глава 3: За стеной»: 17 июля в 14:50, 17:00 и 19:05 на канале «Hollywood»

Новый мир разделен на 5 фракций, состоящих из эрудированных и трудолюбивых людей, которые живут в другой, созданной после войны, реальности. Кажется, у них есть все, чтобы развиваться и проводить каждый день с удовольствием и пользой, строго следуя расписанию и правилам. Главная героиня ищет свое место в этом обществе и демонстрирует, что быть индивидуальностью без заученных критериев — лучший выбор.

«Секретный агент»: 18 июля в 18:55 на канале «Hollywood»

Герои Джона Малковича, Майкла Дугласа и Орландо Блума живут в мире двойных стандартов, паранойи и предательства. Секретному агенту мирового уровня предстоит предотвратить угрозу биологической атаки на Лондон. Лихой шпионский боевик с элементами триллера от продюсера фильмов «Солт» и «Рэд».

«Пастырь»: 18 июля в 4:55 на канале «Мужское кино»

Постапокалиптический мир, где священнослужители руководят остальными, а люди борются с вампирами. Но находится один, кто вступает в религиозную полемику. Необычный боевик, снятый по мотивам южнокорейских комиксов.

«Тайна 7 сестёр»: 16 июля в 04:00 на канале «Hollywood»

На Земле наступил кризис. Теперь семьям разрешено иметь только одного ребенка. У пары родилось сразу семь любимых дочерей. Как семь дней недели. Каждая в свой день, девочки выходят на улицу, чтобы создавать видимость одного человека. Будет ли тайна раскрыта?

«Волна»: 18 июля в 16:30 на канале «Еврокино»

Соседство опытного геолога и горы заканчивается глобальной катастрофой. Однажды она перестает укрывать главного героя и его семью от мощной волны. Не остается времени на сентиментальности и разговоры. Мечты о счастливом будущем рушатся.