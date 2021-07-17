Через 72 часа отпущена часть задержанных правозащитников и активистов

Через 72 часа отпущено несколько активистов, задержанных 14 июля в ходе новой волны обысков у представителей «третьего сектора».

По информации правозащитников на 15:00, освобождены председатель Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах, правозащитница Евгения Бабаева и руководитель центра «Супольнасць» Сергей Мацкевич.

У Шараха был проведен обыск в рамках дела, возбужденного 29 марта по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). Бабаева находится под подпиской о невыезде, она остается подозреваемой по уголовному делу. Статус Мацкевича пока неизвестен.

Правозащитникам известно, что дело, на основании которого проходили обыски, возбуждено по ст. УК 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 243 (уклонение от уплаты налогов).

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты: председатель лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, член совета «Весны» Валентин Стефанович, юрист организации Владимир Лабкович, его жена директор объединения инвесторов Angels Band Нина Лабкович и др.

Правозащитник «Весны» и журналист Сергей Сыс был отпущен 15 июля, на следующий день после задержания.

Сообщается также, что арестованный на 30 суток активист инициативы «Честные люди» Тимур Газизов, задержанный 16 июня на спектакле «Белый кролик, Красный кролик», не вышел на свободу, его перевели в СИЗО № 1.

Дополнение в 15.44. Освобождены координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда и правозащитница Елена Лаптенок.

Дополнение в 16.45. Валентин Стефанович не освобожден через 72 часа после задержания. «Чуда не произошло. Звонил следователь. Сегодня-завтра Валика переведут на Володарку», — сообщила супруга правозащитника.