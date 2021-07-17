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«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

17.07.2021 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» 17 июля оживили подвиг сводного батальона милиции. Там прошел фестиваль реконструкторов «Две Великих войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Баталии Первой мировой и Великой Отечественной хранят немало героических моментов наших соотечественников.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

В центре сегодняшнего боевого рассказа – подвиг капитана Владимирова, совершенный в июле 1941-го. Ровно 80 лет назад бесстрашный командир мужественно погиб в бою.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Александр Барсуков, помощник Президента по Минску, генерал-лейтенант милиции:
Сегодняшнее мероприятие посвящено 80-летию со дня, когда батальон Владимира принял свой бой, первый и последний. Стояли до конца. Это было в Могилеве, батальон исключительно был из сотрудников милиции, которые удержали позиции – практически пять дней держали.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Такие мероприятия впервые проходят на «Линии Сталина». Это уникальное место здесь. Уже лет 20 как начали реконструкцию – Александр Михайлович Метла, который этим всем, в принципе, занимался. Вы посмотрите, сколько людей. Люди приезжают, им просто интересно посмотреть.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Артиллерийские выстрелы, яркие вспышки, грохот тяжелой бронетехники. Все это буквально приближает знаменитые битвы в поле зрения и превращает каждого в участника тех сражений.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Все очень понравилось, все тронуло до глубины души. Особенно начальные этапы о том, как войска входили, как разведчики ездили. Просто не передать словами эмоции, наворачивались какие-то слезы. Вспоминали о своих дедах и прадедах. Просто невероятно.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Этой жизнью живешь, прямо чувствуешь эти времена, как это было. Даже волновались, переживая эти минуты трагические для нашей родины.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

На «Линии Сталина» в фестивале реконструкторов не обошлось и без представителей действующей армии. Также поддержку в организации оказала и милиция.

«Прямо чувствуешь эти времена». На «Линии Сталина» прошла реконструкция «Две Великих войны»

Состоялись и показательные выступления специалистов-кинологов питомника служебных собак Минского управления Департамента охраны.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» 17 июля оживили подвиг сводного батальона милиции. Там прошел фестиваль реконструкторов «Две Великих войны», сообщили в...
 
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