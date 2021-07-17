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Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

17.07.2021 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

Пока ребята завоевывают сердца жюри вокалом, площадь Свободы превратилась в танцевальную площадку. Здесь соревнуются в белорусских танцах.

Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

В Витебск приехали более 70 пар из трех регионов Беларуси. Самая старшая танцовщица, кстати, уже в почтенном возрасте.

Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

Надежда Ковалева, участница народного фольклорного коллектива «Крынічка»:
Нам 20 гадоў як мы народныя, калектыву. І, напэўна, 20, а можа і болей, як мы да гэтага танцавалі і спявалі народныя беларускія песні. А ў фестывалі мы кожны год прымаем удзел. У прошлым годзе ў нас было Гран-пры. І я, сколькі буду жыць, мне ўжо скора 80, праз некалькі год, а я вельмі люблю танчыць. Усе танцы ведаю старыя, якія танцавалі мая матуля, бабуля. Таму мне вельмі проста з людзьмі працаваць, с дзецьмі.

Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива

Витебск продолжает набирать фестивальный темп. Уже вечером на сцене Летнего амфитетра 30-й Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». На сцену выйдут представители из 12 стран.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости...
 
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