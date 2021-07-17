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Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока ребята завоевывают сердца жюри вокалом, площадь Свободы превратилась в танцевальную площадку. Здесь соревнуются в белорусских танцах.
В Витебск приехали более 70 пар из трех регионов Беларуси. Самая старшая танцовщица, кстати, уже в почтенном возрасте.
Надежда Ковалева, участница народного фольклорного коллектива «Крынічка»:
Витебск продолжает набирать фестивальный темп. Уже вечером на сцене Летнего амфитетра 30-й Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». На сцену выйдут представители из 12 стран.
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Ей скоро 80 лет, а она любит танцевать и учит детей. Вот что говорит участница фольклорного коллектива
Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости...
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