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Двое жителей Кобрина избивали людей на улицах и снимали это на видео
Источник материала: Партизан
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Видимо, привлечь внимание к своим персонам иным способом у двух 19-летних кобринчан не хватало ни мозгов, ни талантов. Поэтому они решили «хайпануть» на жестокости. Первый видеоролик появился в соцсетях 15 июля – и им тут же заинтересовалась милиция. На видео было видно,
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