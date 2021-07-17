ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело против издателя книг Виктора Мартиновича закрыто

17.07.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом в соцсети сообщил директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский.



«Вярнуўся з ДФР. Справа «Кнігазбора» і іншых кнігароў закрытая. Тэхніку вярнулі, кнігі не, бо вынікаў экспертызы ў іх няма» - такой пост (орфография и пунктуация сохранены – Авт.) разместил в социальной сети директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский. В комментариях он пояснил, что результаты экспертизы уже должны были быть, однако один из привлекаемых экспертов болеет, пишет kp.b.

Напомним, 13 января 2021 года Геннадий Винярский был задержан, тогда, как сообщалось, у него был изъят компьютер и телефон. В тот же день был задержан дизайнер Анатолия Лазарь, однако после продлившихся до вечера допросов обоих отпустили.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в соцсети сообщил директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Через 72 часа отпущена часть задержанных правозащитников и активистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by