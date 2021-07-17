﻿ «Белоруснефть» вывели из подчинения «Белнефтехима». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белоруснефть» вывели из подчинения «Белнефтехима»

17.07.2021 18:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Государственное производственное объединение «Белоруснефть» выведено из подчинения концерна «Белнефтехим», следует из указа, который подписал 16 июля Александр Лукашенко.

«Белоруснефть» вывели из подчинения «Белнефтехима»
Источник: belorusneft.by

Причины такого решения не указаны.

3 июня США возобновили санкции в отношении госконцерна «Белнефтехим».

«Белоруснефть» осуществляет геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное производственное объединение «Белоруснефть» выведено из подчинения концерна «Белнефтехим», следует из указа, который подписал 16 июля Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцу Уладзя Лабковіча разам з жонкай Нінай пераводзяць у СІЗА на Валадарскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by