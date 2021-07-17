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«Белоруснефть» вывели из подчинения «Белнефтехима»
Источник материала: Навiны
Государственное производственное объединение «Белоруснефть» выведено из подчинения концерна «Белнефтехим», следует из указа, который подписал 16 июля Александр Лукашенко.
Причины такого решения не указаны.
3 июня США возобновили санкции в отношении госконцерна «Белнефтехим».
«Белоруснефть» осуществляет геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа.
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Государственное производственное объединение «Белоруснефть» выведено из подчинения концерна «Белнефтехим», следует из указа, который подписал 16 июля Александр...
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