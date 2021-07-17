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Близкие задержанных сотрудников «Нашай Нівы» обратились с заявлением в МВД

17.07.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родственники задержанных сотрудников «Нашай Нівы» обратились с заявлением в МВД по факту нарушений в ИВС на Окрестина.


Изолятор на Окрестина. Фото: Reform.by


По информации «НН», журналистам не отдают принятые от родных передачи, не выдают им постельное белье и минимальные средства гигиены, что является грубым нарушением закона и внутренних правил ИВС, пишет издание.

Сегодня близкие задержанных обратились на прямую линию МВД. Министерство зарегистрировало заявления и, согласно закону, должно предоставить письменный ответ.

Главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный редактор выпускаемых «НН» журналов «Наша гісторыя», «Дуда» и «Асцярожна, дзеці!» Андрей Дынько находятся на Окрестина более недели. 15 июля родственники передали им передачи, сотрудники ИВС их приняли, но к задержанным вещи и продукты так и не дошли.

Таким образом, девятый день они находятся в изоляторе в той же одежде, в которой их задержали, у них нет сменного белья, средств гигиены, дополнительной еды и питья. Куда подевались передачи, неизвестно. Гуманитарные наборы, которые на Орестина передает «Красный крест», задержанным также не выдают. Люди в изоляторе спят на полу либо на «шконках» без белья и матрасов.

Напомним, силовики пришли в издание 8 июля. Мининформ заблокировал сайт «НН». Обыски прошли в редакции и у сотрудников. Были задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный бухгалтер Ольга Ракович. Их подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч. 1 ст. 342 УК. Вчера Ольга Ракович вышла на свободу
 
 
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Родственники задержанных сотрудников «Нашай Нівы» обратились с заявлением в МВД по факту нарушений в ИВС на Окрестина.
 
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