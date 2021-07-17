Горная ароматерапия: в Беларуси начался сезон сбора лаванды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре лавандовый сезон. Настоящая ароматерапия для тех, кому посчастливилось попасть на красивейшие сиреневые поля. Как фермеры выращивают горное растение, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

– Так пахнет только Гомельская лаванда!

– Да, яркий и сочный аромат.

Лавандовые поля – особая гордость фермеров Полесья. Для растения песчаные земли юга страны и жаркая погода подходят как нельзя лучше. Летом климат в этом регионе Беларуси сравни Средиземноморскому.

«Этот сорт мы привезли из Европы – из теплой Молдовы , Болгарии. Она уже присутствует в Беларуси около 20 лет. Название не скажу – лаванда, горная лаванда», – рассказал глава фермерского хозяйства Олег Добуляк.

Растение не капризное. На одном участке может обосноваться надолго. Однако не терпит тени от деревьев. Из-за влажности и заболоченности земель растение может погибнуть, как и от вредных насекомых.

«Все фермеры столкнулись в последние годы с майским жуками. Личинки майских жуков грызут все подряд, лаванду тоже. Если мы не будем бороться, то не будем иметь ни лаванду, ни саженцы, ни другие растения», – отметил Добуляк.

В этом году фермерам не повезло. Холодная и снежная зима замедлила рост лаванды. Чтобы догнать растение до тридцати сантиметров, во время цветения его приходится активно поливать. Тогда и аромат сильнее, и масла из лаванды выйдет больше. Горное растение используют в парфюмерии, косметике, ароматерапии, кулинарии и медицине.

«Только положительное влияние на экологию. Гектар посадок лаванды узколистной может дать до 150 килограммов меда, потому что пчелы ее очень даже любят», – рассказал заведующий лабораторией биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Павел Пашкевич.

Лавандой у фермера Добуляка занято три гектара земли, а начиналось все 10 лет назад с пары ароматных кустов. Сегодня же семейное увлечение растениями переросло в прибыльный бизнес.

«Мы сами не ожидали такой ажиотаж от этой лаванды. Раньше приезжали только из Беларуси, а сейчас звонят из России, из Украины пару звонков было. Брянск, Питер, Москва», – добавил Добуляк.

Лаванда уже начала цвести. Яркий сезон на грядках будет радовать еще месяц.