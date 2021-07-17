|
Горная ароматерапия: в Беларуси начался сезон сбора лаванды
17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в разгаре лавандовый сезон. Настоящая ароматерапия для тех, кому посчастливилось попасть на красивейшие сиреневые поля. Как фермеры выращивают горное растение, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
– Так пахнет только Гомельская лаванда!
– Да, яркий и сочный аромат.
Лавандовые поля – особая гордость фермеров Полесья. Для растения песчаные земли юга страны и жаркая погода подходят как нельзя лучше. Летом климат в этом регионе Беларуси сравни Средиземноморскому.
Растение не капризное. На одном участке может обосноваться надолго. Однако не терпит тени от деревьев. Из-за влажности и заболоченности земель растение может погибнуть, как и от вредных насекомых.
В этом году фермерам не повезло. Холодная и снежная зима замедлила рост лаванды. Чтобы догнать растение до тридцати сантиметров, во время цветения его приходится активно поливать. Тогда и аромат сильнее, и масла из лаванды выйдет больше. Горное растение используют в парфюмерии, косметике, ароматерапии, кулинарии и медицине.
Лавандой у фермера Добуляка занято три гектара земли, а начиналось все 10 лет назад с пары ароматных кустов. Сегодня же семейное увлечение растениями переросло в прибыльный бизнес.
Лаванда уже начала цвести. Яркий сезон на грядках будет радовать еще месяц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодная и снежная зима замедлила рост лаванды. Чтобы догнать растение до тридцати сантиметров, во время цветения его приходится активно поливать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)