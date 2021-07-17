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Как спастись от аномальной жары и какое чудо совершили белорусские хирурги? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире. Вот о чем расскажут корреспонденты СТВ.
О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 18 июля, в 19:30.
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Как спастись от аномальной жары и какое чудо совершили белорусские хирурги? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире. Вот о чем расскажут корреспонденты СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». О главных...
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