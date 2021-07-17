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Саснович вслед за Азаренко отказалась представлять Беларусь на Олимпиаде
Источник материала: Навiны
Александра Саснович, которая могла бы заменить Викторию Азаренко в качестве партнерши Арины Соболенко, также не выступит на Играх в Токио.
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио. Такая информация значится на официальном сайте. Точная причина не называется.
Ранее аналогичное решение приняла Виктория Азаренко.
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Александра Саснович, которая могла бы заменить Викторию Азаренко в качестве партнерши Арины Соболенко, также не выступит на Играх в Токио.
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