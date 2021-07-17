Саснович вслед за Азаренко отказалась представлять Беларусь на Олимпиаде

Александра Саснович, которая могла бы заменить Викторию Азаренко в качестве партнерши Арины Соболенко, также не выступит на Играх в Токио.



Источник: ВТА

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио. Такая информация значится на официальном сайте. Точная причина не называется.

Ранее аналогичное решение приняла Виктория Азаренко.