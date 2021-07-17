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В Гомеле ребенок упал с восьмого этажа и остался жив

17.07.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа и остался жив.


 Фото: СК   

Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Ребенка госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, пишет dneprovec.by. При опросе родственников пострадавшего следователь Гомельского ГОСК установила, что незадолго до трагедии мать со своим братом и четырьмя детьми находились на кухне. В жилой комнате в малосемейке было настежь открыто окно для проветривания. Дверь в комнату была закрыта. За беседой взрослые не заметили, как ребенок вышел из кухни и зашел в комнату. Мальчик забрался на стоявшую недалеко от окна тахту, а затем на стол и подоконник.


Гомельский ГОСК проводит проверку.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа и остался жив.
 
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