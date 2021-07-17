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В Гомеле ребенок упал с восьмого этажа и остался жив
Источник материала: Партизан
В Гомеле полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа и остался жив.
Фото: СК
Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Ребенка госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа,
Гомельский ГОСК проводит проверку.
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В Гомеле полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа и остался жив.
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