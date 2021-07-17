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От танцев до головоломок: День молодежи на «Славянском базаре» поразил разнообразием талантов
17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник юности, творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» в Витебске сегодня День молодежи, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Танцуют все. Еще до официального открытия Дня молодежи на «Славянском базаре» Витебск закружили в танце. Показать себя и удивить ритмичными движениями приехали пары со всей Беларуси.
Барыня, кадриль, полька, лезгинка. На конкурсе национальных танцев можно ощутить культуру разных стран. За одну минуту строгое жюри успевает оценить десятки пар и выставить оценки. Первыми мастерство показывают молодые пары. У некоторых появились даже поклонники. Вечером на танцпол выйдут опытные дуэты.
Площадь Победы в Витебске сегодня отдали во власть молодежи. Любителей здорового образа жизни объединил спорт.
Транспортное средство на Drift Rider – микс из картинга и мотоцикла. Необычные машины собирают вручную. Движение популярно в Гомеле. Рассчитывают покорить и Витебск.
Те, кому ближе состязания интеллектуальные, могут попробовать себя в сборке спилс-карты. На планшете – около ста магнитных пазлов. Это районы и областные города Беларуси. Из них нужно сложить карту страны. Собирают карту на время. 27 минут – пока лучший результат. Те, кому это удастся сделать за 20, получат призы.
Дух сегодняшнего дня вечером подхватят
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Дух сегодняшнего дня вечером подхватят участники конкурса молодых исполнителей эстрадной песни.
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