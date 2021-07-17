От танцев до головоломок: День молодежи на «Славянском базаре» поразил разнообразием талантов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник юности, творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» в Витебске сегодня День молодежи, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Танцуют все. Еще до официального открытия Дня молодежи на «Славянском базаре» Витебск закружили в танце. Показать себя и удивить ритмичными движениями приехали пары со всей Беларуси.

Барыня, кадриль, полька, лезгинка. На конкурсе национальных танцев можно ощутить культуру разных стран. За одну минуту строгое жюри успевает оценить десятки пар и выставить оценки. Первыми мастерство показывают молодые пары. У некоторых появились даже поклонники. Вечером на танцпол выйдут опытные дуэты.

«Моя самая любимая возрастная категория «от 50 и старше». Я настолько люблю наших возрастных танцоров, от них идет такой драйв!» – отметил член жюри конкурса национальных танцев.

Площадь Победы в Витебске сегодня отдали во власть молодежи. Любителей здорового образа жизни объединил спорт.

Транспортное средство на Drift Rider – микс из картинга и мотоцикла. Необычные машины собирают вручную. Движение популярно в Гомеле. Рассчитывают покорить и Витебск.

«На задние колеса мы надеваем накладки, чтобы уменьшить сцепление с асфальтом. Получается, за счет накладок происходит скольжение по асфальту», – сообщил лидер движения Drift Rider в Гомеле Андрей Ткач.

Те, кому ближе состязания интеллектуальные, могут попробовать себя в сборке спилс-карты. На планшете – около ста магнитных пазлов. Это районы и областные города Беларуси. Из них нужно сложить карту страны. Собирают карту на время. 27 минут – пока лучший результат. Те, кому это удастся сделать за 20, получат призы.