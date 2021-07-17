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От танцев до головоломок: День молодежи на «Славянском базаре» поразил разнообразием талантов

17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник юности, творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» в Витебске сегодня День молодежи, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Танцуют все. Еще до официального открытия Дня молодежи на «Славянском базаре» Витебск закружили в танце. Показать себя и удивить ритмичными движениями приехали пары со всей Беларуси.

Барыня, кадриль, полька, лезгинка. На конкурсе национальных танцев можно ощутить культуру разных стран. За одну минуту строгое жюри успевает оценить десятки пар и выставить оценки. Первыми мастерство показывают молодые пары. У некоторых появились даже поклонники. Вечером на танцпол выйдут опытные дуэты.

«Моя самая любимая возрастная категория «от 50 и старше». Я настолько люблю наших возрастных танцоров, от них идет такой драйв!» – отметил член жюри конкурса национальных танцев.

Площадь Победы в Витебске сегодня отдали во власть молодежи. Любителей здорового образа жизни объединил спорт.

Транспортное средство на Drift Rider – микс из картинга и мотоцикла. Необычные машины собирают вручную. Движение популярно в Гомеле. Рассчитывают покорить и Витебск.

«На задние колеса мы надеваем накладки, чтобы уменьшить сцепление с асфальтом. Получается, за счет накладок происходит скольжение по асфальту», – сообщил лидер движения Drift Rider в Гомеле Андрей Ткач.

Те, кому ближе состязания интеллектуальные, могут попробовать себя в сборке спилс-карты. На планшете – около ста магнитных пазлов. Это районы и областные города Беларуси. Из них нужно сложить карту страны. Собирают карту на время. 27 минут – пока лучший результат. Те, кому это удастся сделать за 20, получат призы.

Дух сегодняшнего дня вечером подхватят участники конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. На сцене летнего амфитеатра каждый исполнит мировой хит. Ближе к полуночи уже определятся фавориты конкурса.



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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Дух сегодняшнего дня вечером подхватят участники конкурса молодых исполнителей эстрадной песни.
 
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