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Визит Тихановской в США: какой будет программа первых встреч

17.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Запланированы встречи в Белом доме и Госдепартаменте. 

18 июля начнется рабочий визит Светланы Тихановской в США. В штабе политика озвучили программу встреч на первую половину недели.

В воскресенье Тихановская в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры в 13 часов по местному времени на Freedom Plaza.

В понедельник, 19 июля, запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, во вторник – в Белом доме. 

Тихановскую пригласили на торжественное открытие двухпартийного белорусского кокуса в Конгрессе США – группы американских конгрессменов, которые будут работать исключительно по теме Беларуси. Это первый случай в истории Беларуси, когда США оказывает такую поддержку белорусам, отмечают в штабе политика.

Светлана Тихановская встретится с сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии.

А также с Самантой Пауэр, руководителем USAID – американского агентства международной помощи.

запланированы интервью ведущим мировым СМИ: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America. А также встреча с редакцией Washington Post, опубликовавшей статью о том, что президенту США Джо Байдену необходимо принять Светлану Тихановскую.

Программа визита Тихановской на вторую половину недели будет опубликована в ближайшие дни, сообщают в штабе.

 
 
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Запланированы встречи в Белом доме и Госдепартаменте. 
 
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