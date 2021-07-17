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Визит Тихановской в США: какой будет программа первых встреч
17.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Запланированы встречи в Белом доме и Госдепартаменте.
18 июля начнется рабочий визит Светланы Тихановской в США. В штабе политика озвучили программу встреч на первую половину недели.
В воскресенье Тихановская в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры в 13 часов по местному времени на Freedom Plaza.
В понедельник, 19 июля, запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, во вторник – в Белом доме.
Тихановскую пригласили на торжественное открытие двухпартийного белорусского кокуса в Конгрессе США – группы американских конгрессменов, которые будут работать исключительно по теме Беларуси. Это первый случай в истории Беларуси, когда США оказывает такую поддержку белорусам, отмечают в штабе политика.
Светлана Тихановская встретится с сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии.
А также с Самантой Пауэр, руководителем USAID – американского агентства международной помощи.
запланированы интервью ведущим мировым СМИ: CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America. А также встреча с редакцией Washington Post, опубликовавшей
Программа визита Тихановской на вторую половину недели будет опубликована в ближайшие дни, сообщают в штабе.
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Запланированы встречи в Белом доме и Госдепартаменте.
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