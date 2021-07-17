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Евгений Пустовой: когда вы говорите о политзаключённых, сначала поинтересуйтесь, за что к ним пришёл в гости ГУБОПиК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть ли связь между развалом Российской империи и влиянием современных НКО. И почему британская королева – это незыблемая и величественная традиция, а сильные лидеры в Восточной Европе – это политический моветон. Как заграничные фонды и объединения проповедуют рабскую философию демократии для чужих стран?
Евгений Пустовой, СТВ:
Евгений Пустовой:
Ну, например, после революции женщины не принадлежали себе. Хранить себя для мужа называлось пережитков мещанства, а любую девицу можно было купить как билет в кино. Прям так и продавались – по квиткам. Дети от «свободной любви» сдавались в интернаты. Потом просто разрешили аборты, детоубийство. Дети гибли от голода. А еще всякий разврат. Ну, это ж демократия. Это и продвигали различные фонды и объединения, неправительственные коммерческие организации – гендерную раскованность. Еще пару лет назад в Беларуси хотели на законодательном уровне запретить родителям воспитывать своих же детей. Президент тогда четко дал понять. У нас это не пройдет. Ну, вообще-то, все точки были расставлены давно.
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Евгений Пустовой: когда вы говорите о политзаключённых, сначала поинтересуйтесь, за что к ним пришёл в гости ГУБОПиК
Новости Беларуси. Есть ли связь между развалом Российской империи и влиянием современных НКО. И почему британская королева – это незыблемая и величественная...
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