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«А петь буду две песни». Показываем, как проходит детский музыкальный конкурс «Витебск-2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он шествием по центральной улице города арт-парадом.
В Витебск съехались самые талантливые и активные представители молодежи. Сегодня началась программа сразу двух международных конкурсов – детского и взрослого.
Виктор Пралич, корреспондент:
Возглавляет международное жюри Филипп Жмахер, заслуженный артист Сербии. Сегодня – первый день творческого состязания. Вокалисты исполняют песню на родном языке. Мы перед выступлением пообщались с юной исполнительницей из Турции.
Ялкы Сака, участница 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» (Турция):
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Новости Беларуси. Главный культурный форум лета – «Славянский базар» – набирает темпы. 17 июля в фестивальном Витебске День молодежи, сообщили в программе Новости...
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