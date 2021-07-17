База отдыха «Милоград»: гармония европейского стиля и белорусской природы на живописном берегу Днепра

Источник материала: ОНТ

Выходные дни, проведённые за городом, особенно в столь жаркие дни, могут оставить после себя самые приятные впечатления, море незабываемых эмоций и желание вернуться туда ещё не один раз. Особенно, если это база отдыха «Милоград» .

Чистый воздух, гармония европейского стиля и белорусской природы, а также квалифицированный персонал – главные составляющие полноценного отдыха на живописном берегу Днепра. Давайте увидим все своими глазами! Продолжаем знакомство.









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