ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лунный календарь на неделю с 19 по 25 июля

17.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 19 по 25 июля

Начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции лучше всего на следующей неделе в понедельник, 19 июля. 23-го для решения сложных задач привлекайте профессионалов. 25-го – благоприятно решится давно начатое дело.

Лучшими днями, когда хорошая стрижка и укладка подарят заряд энергии и уверенности надолго, станут 21, 24 и 25 числа.

Геомагнитная обстановка на следующей неделе обещает быть спокойной.

В июле растениям особенно важны забота и внимание. 19-го займитесь обрезкой, черенкованием, подготовкой к укоренению и укоренением клубничных усов. 21-го – собирайте ягоды с ягодных кустарников и деревьев. 23-го – собирайте лекарственные травы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции лучше всего на следующей неделе в понедельник, 19 июля. 23-го для решения сложных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крымінальную справу супраць беларускіх кніжных выдавецтваў спынілі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by