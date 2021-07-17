Лунный календарь на неделю с 19 по 25 июля

Источник материала: ОНТ

Начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции лучше всего на следующей неделе в понедельник, 19 июля. 23-го для решения сложных задач привлекайте профессионалов. 25-го – благоприятно решится давно начатое дело.



Лучшими днями, когда хорошая стрижка и укладка подарят заряд энергии и уверенности надолго, станут 21, 24 и 25 числа.

Геомагнитная обстановка на следующей неделе обещает быть спокойной.

В июле растениям особенно важны забота и внимание. 19-го займитесь обрезкой, черенкованием, подготовкой к укоренению и укоренением клубничных усов. 21-го – собирайте ягоды с ягодных кустарников и деревьев. 23-го – собирайте лекарственные травы.

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