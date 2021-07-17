Станет прохладнее, экстремальная жара отступает. Погода на неделю с 19 по 25 июля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На более заметное ослабление жары можно рассчитывать в начале будущей недели. Антициклон, который в течение длительного времени удерживал аномально жаркую погоду, начал разрушаться. С северо-запада уже активизировались атмосферные фронты.





И уже в начале недели постепенно с Балтийского моря начнут поступать неустойчивые воздушные массы. В понедельник в юго-восточных и в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных регионах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы понизится и принесет прохладу – будет +15…+22°C, в дневные часы ожидается +23…+26°C.

Непродолжительные дожди и грозы, наиболее интенсивные в юго-восточных регионах, пройдут днем во вторник и среду. Ночью без осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Ночью +12…+17°C. Днем +22…+ 25°C.

А с четверга власть над погодой возьмет очередной блокирующий антициклон с Центральной Европы. Переменная облачность. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 60%. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. В четверг по южной половине пройдут дожди с грозами, в пятницу без существенных осадков. Ночью +11…+16°C. В дневные часы в четверг +22…+26°C, в пятницу – на пару градусов прохладнее.

В следующие выходные – облачно с прояснениями. Не обойдется без кратковременных дождей и гроз по западу страны. Под утро непродолжительные туманы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью +10…+15°C. В дневные часы воздух прогреется в субботу до +22…+25°C, в воскресенье до +24°C.

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