Женщина ворвалась в кабинет стоматолога и удалила у пациента 13 зубов

Источник материала: ОНТ

Жительница Невады (США) была арестована после того, как проникла в кабинет стоматолога, похитила деньги и удалила у пациента 13 зубов. Об этом информирует The Independent.

Экс-сотрудница стоматологической клиники Лорел Эйк, не являющаяся дантистом, призналась правоохранителям, что вырвала у пациента 13 зубов. 42-летняя женщина использовала ранее списанное ее бывшим работодателем обезболивающее.

В другой день Лорел ворвалась в клинику и похитила $22,8 тысячи. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили, что дверь учреждения открыта, окно разбито.

Эйк предъявили обвинение в осуществлении хирургического вмешательства без лицензии, преступном сговоре, двух случаях кражи и крупном хищении имущества.

Зачем женщина удаляла кому-то зубы и что после с ними сделала, неизвестно.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram