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Женщина ворвалась в кабинет стоматолога и удалила у пациента 13 зубов
Источник материала: ОНТ
Жительница Невады (США) была арестована после того, как проникла в кабинет стоматолога, похитила деньги и удалила у пациента 13 зубов. Об этом
Экс-сотрудница стоматологической клиники Лорел Эйк, не являющаяся дантистом, призналась правоохранителям, что вырвала у пациента 13 зубов. 42-летняя женщина использовала ранее списанное ее бывшим работодателем обезболивающее.
В другой день Лорел ворвалась в клинику и похитила $22,8 тысячи. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили, что дверь учреждения открыта, окно разбито.
Эйк предъявили обвинение в осуществлении хирургического вмешательства без лицензии, преступном сговоре, двух случаях кражи и крупном хищении имущества.
Зачем женщина удаляла кому-то зубы и что после с ними сделала, неизвестно.
Фото: Pixabay
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Жительница Невады (США) была арестована после того, как проникла в кабинет стоматолога, похитила деньги и удалила у пациента 13 зубов. Об этом информирует The Independent....
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